Kleszó András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre számolt be szalonkás kalandjairól: „ Farkasszemet nézni egy erdei szalonkával – mi megpróbáltuk most ősszel a Dél-Bükk egy üde erdejében”

Mint írta, a madár többször pislogott, ezzel pedig elárulta magát.

A videó is arról tanúskodik, hogy ha nincs a szemmozgás, rendkívül nehéz lenne észrevenni a földhöz lapuló madarat. Az erdei szalonkának (Scolopax rusticola) rendkívül jó rejtőszínei vannak, a meglapuló madár szinte teljesen egybeolvad az aljnövényzettel, avarszőnyeggel. Szüksége is van erre, hiszen a talajon költ és a tápláléka után is itt kutat. Madarunk éppen az őszi vonulás közben mutatta meg magát. Ez jóval rejtettebb, kevésbé látványos mint a tavaszi, amely egybeesik az un. „pisszegésnek”, „cippogásnak” és „korrogásnak” nevezett hangokkal színezett nászrepülésükkel, melyet az esti és hajnali „húzásokon” mutatnak be.