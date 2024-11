Sokan elégedetlenségüket fejezték ki Sirokban a fakivágások miatt. Tuza Gábor siroki polgármester Facebook-posztjában magyarázatot ad arra, miért kell kivágni egy fát. Arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kivágott fa helyére legalább négyet ültetnek pótlásnak, folyamatos a fásítás a településen.

Új fákat ültetnek a kivágottak helyére Sirokban, folyamatos a fásítás

Forrás: Tuza Gábor/Facebook

- Településünkön a fásítás, a fásítás megújítása, új fák telepítése folyamatos. Ahogy szintén minden egyes alkalommal számtalan "építő" kritikát kapok, kapunk, amennyiben egy-egy fát kivágunk. Főleg akkor, ha olyan fa kerül kivágásra, amit valakinek a szüleje ültetett, anno. Igen, megértem az érzelmi kötődést. Azt is tudom, hogy annak idején senki nem kért engedélyt, hogy közterületre bármit is elültessen. Viszont ezek a fák a 35-40-50 év alatt rendesen megnőttek. A legkisebb gond, ha árnyékolja a szoba-, konyhaablakot, ha már belóg az erkélyre, de emellett komoly veszélyt is jelenthet a mostanában elég gyakran előforduló szélsőséges időjárás alkalmával. Erre a Katasztrófavédelmi Hatóság is többször felhívta a figyelmet. Sirokban is előfordult fakidőlés, épületre dőlő fa.

A fakivágások, fásítás mellet megkezdődnek a metszések is

Mint írta, csak abban az esetben vágnak ki fát, ha az ott lakók kérik, vagy vészhelyzetet teremt a túlnőtt növény.

- Minden kivágott fa helyett legalább 4 másik fát ültetünk. Így volt ez most is. A négy kivágott fa helyett 32 darabot ültettünk. Nemsokára megkezdjük a fák, bokrok metszését, a kilátás akadályozó, vagy elszáradt ágat levágását.

A településvezető hozzátette, sokszor olyanok elégedetlenkednek, akik nem is a kivágandó fa környékén laknak, de volt, hogy településen sem.

- Nemhiába mondják, hogy a mindenhez is értők országa vagyunk! - fogalmazott Tuza Gábor.