Ahhoz, hogy az ünnepek alatt fehér paplan borítsa a tájat, sok tényező együtt szükséges. Nem árt például ha érkezik a csapadék, és az is segít, ha 0 fok alatt marad a hőmérséklet, hogy igazi, fehér karácsonyunk legyen idén. November 22-én Heves vármegye már túl van egy jelentős havazáson, a hótakaró részben azóta elolvadt, de az előző évek tapasztalataihoz képest meglehetősen hosszú ideje megmaradt egyes helyeken. A háztetők, az Eger környéki hegyek és a nagyobb zöldfelületek még fehérlenek.

Havazás Egerben. Lesz idén fehér karácsony?

Fotó: Huszár Márk/ Heol.hu

A Köpönyeg most arról írt, hogy egy időjárási jelenség, a jet stream is nagyban befolyásolja, hogy havazik-e, s talán arra is segít választ adni, hogy lesz-e idén fehér karácsony. Aki sokat repül, már találkozhatott a fogalommal, ami a légi útvonalakra is nagy hatással van: „A jet stream – magyarul futóáramlás – egyszerűen fogalmazva a Föld légkörének egyfajta "gyorsforgalmi útja". Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad: néha akár 400 km/h-val is.” – írta a koponyeg.hu.

A jet stream befolyásolhatja, lesz-e fehér karácsony

A köpönyeg szerint a jet stream meghatározza a ciklonok és anticiklonok mozgását, amelyek felelősek az olyan jelenségekért, mint az eső, a szél, a viharok vagy éppen a havazás. Ha a futóáramlás erős és egyenes vonalban halad, az időjárási rendszerek – például a ciklonok és anticiklonok – gyorsabban mozognak. Ilyenkor az időjárás viszonylag kiszámítható és stabil marad. Amikor azonban a jet stream gyengébbé válik vagy kanyargósan, hullámokban mozog, szélsőséges időjárási helyzetek alakulhatnak ki. A hullámzó jet stream lehetővé teszi, hogy a hideg, sarki levegő mélyebbre, délebbre áramoljon, míg a melegebb, nedves légtömegek északabbra juthatnak. Ennek következtében előfordulhatnak heves esőzések, viharok vagy tartós hideg idő, amely gyakran hóesést is hozhat magával.

Karácsony idején a legnagyobb kérdés mindig az, hogy fehér karácsonyunk lesz-e. Mivel az időjárást sok tényező befolyásolja, nehéz erre pontos választ adni, viszont a jet stream szolgálhat némi iránymutatással. Ha a futóáramlás délre húzódik Európa felett, az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig jelentősen növeli a hóesés valószínűségét. Amennyiben viszont, ha ez pont fordítva történik, tehát északabbra tolódik, akkor enyhe, esős és szeles időre számíthatunk. Pontosan olyan összetett lehet a futóáramlások értelmezése, amilyennek elsőre látszik. A futóáramlások megfigyeléséhez műholdas adatokra, speciális időjárási modellekre és bonyolult számítógépes szimulációkra van szükség. Teljes bizonyossággal a jet stream segítségével sem lehet ennyire előre megmondani, hogy karácsonykor várható-e havazás, ez az ünnepekhez közeledve válik majd egyértelművé. Akit pedig foglalkoztat, annak érdemes figyelemmel kísérni a friss meteorológiai jelentéseinket a karácsony előtti napokban.

Heves vármegye időjárása jelenleg eléggé télies, ahhoz képest legalábbis, hogy tavaly csak december közepére csökkent a mostanihoz hasonlóan a hőmérséklet. Két éve, a rendkívül aszályos nyár után pedig annyira meleg volt az időjárás, hogy december elején még a lombhullásnál tartottunk. Igazi fehér karácsony utoljára évekkel ezelőtt volt. Mint ahogy azt már megírtuk, készült egy statisztika: 1901-től négy éghajlati normál időszakra és 25 településre mutatják, milyen gyakorisággal voltak hóval borítottak a karácsonyok 1901-től 2022-ig: Erdőtelek az a hely, melyről vármegyénkből adatokkal rendelkeznek. A poszt szerint 1901 és 1930 között ezen a településen 8 havas, 5 részben havas és meglepően sok, 17 hómentes karácsonyt jegyeztek. 1931 és 1960 között viszont még ennél is kevesebb karácsony volt hóval borított, mindössze 4, emellett 6 volt részben havas, 20 pedig hómentes. 1961 és '90 között az arány szinte változatlan volt, annyi különbséggel, hogy részben havas 7 karácsony volt, teljesen hómentes pedig 19 volt a vármegyének ezen a pontján. Majd 1991 és 2020 között belehúzott a tél: 7 havas karácsony volt, 5 részben havas és 18 hómentes az eredmény.