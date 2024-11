Barnamedve territóriumok az északi országrészben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2023-as jelentése szerint a nagyragadozók körében a barnamedve és hiúz ismert hazai élőhelyeire vonatkozó ismeretek 2023-ban néhány friss megfigyelési adattal bővültek. 2022. tavaszától egy jól azonosítható hím barnamedve példány állandósuló jelenlétét igazolták. Ez a példány nagy valószínűséggel át is telelt a Bükkben. Az év folyamán egyre több helyen észlelték, már nemcsak a szlovák-magyar határ közelében állandósuló, illetve időszakosan megtelepedő példányokat. A barnamedve megtelepedési folyamatában feltételezhetően jelentős szerepet kaphat a táplálékforrások gyakorlatilag korlátlanul elérhető mennyisége. Az ASP következtében a vaddisznó regionális állományának összeomlása következtében rengeteg, a barnamedve számára is elérhető táplálékforrás maradt. Ez jelentősen befolyásolhatta az elmúlt néhány évben a faj egyedeinek számát is. Több helyen, párhuzamosan kialakuló territóriumok azonosíthatók Észak-Magyarország területén.

A jelenleg itt tartózkodó egyedekkel kapcsolatban igazolt konfliktus nem történt a BNPI tudomása szerint. Azonban a problémák forrása lehet szerintük a vadetetőkre a mezőgazdasági termények rendszeres kijuttatása. A medvék ezeket a mesterséges etetőhelyeket rendszeresen felkeresik és az ember jelenlétével találkozhatnak, ezáltal a faj természetes, embertől való félelemérzete csökkenhet.

Közben a boon.hu is írt arról, hogy félnek a túrázók a Bükkben, mert Felsőhámor és Ómassa között, a piros jelzésen minap egy túrázó észlelte a lábnyomokat. A nyomok alapján valószínűsíthető, hogy medve kóborolt Lillafüred közelében.