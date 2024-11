Az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, dr. Boros Emil is előadott a napokban Egerben, a Líceumban tartott természettudományos konferencián. A rövid prezentációjában a Kárpát-medence, ezen belül különös tekintettel Magyarország vízrajzi helyzetét, ezen belül a vizes élőhelyek múltját, jelenét és jövőjét villantotta föl. Hangsúlyozta a hidrológiai ciklus föld alatti, földfelszín alatti nem látható részére, a talajvízre, illetve rétegvízre. A Kárpát-medencében a felszín alatti vizek különös jelentőségűek, hiszen egy viszonylag nem régen feltöltődött térségről van szó. Az ivóvizeinket is ezekből a vizekből nyerjük, az ország vízfelhasználásának a fele az ilyen felszín alatti vizekből táplálkozik. Elmondta, most már a klímaváltozás hatására, a földhasználati és egyéb tájhasználati nyomással együtt szárad ki az Alföld. Ez nemcsak a vizes élőhelyeinket veszélyezteti, hanem, ha ilyen ütemben zajlik tovább, akkor akár az ivóvíz bázisainkat is.

Kímélni kell a felszín alatti vizeket, a termálvíz is elfogyhat

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

Helyreállítani a vizes élőhelyeket

Lapunknak kifejtette, a problémán lehet segíteni, sok mindent tudunk már (és sok mindent nem), ezeket azonosítani kell, ilyen például a hidrogeológiai háttér. Szót ejtett az Európai Unió nemrégiben elfogadott természet helyreállítási rendeletéről, s minden tagállam részére kötelező. Két éven belül egy természet-helyreállítási tervet kell készíteni. Magyarországon a vizes élőhelyekkel kapcsolatban kell ezt megtenni. Ezek a belvizes területeink, amelyek korábban vizes élőhelyek voltak, de ezek jelentős részét felszántották. Kifejtette, a belvizes területek 78 százaléka Magyarországon mezőgazdasági művelés alatt áll. Ezek a helyreállítás szempontjából kiemelt jelentőségűek. A vizes élőhelyek nem csak az ökológia és a természetvédelem szempontjából fontosak, hanem az egész térség hidrológiai ciklusa és vízháztartása szempontjából is. Ez pedig végső soron egy átfogó gazdasági és társadalmi kérdés és probléma is.

Öntözés és termálvíz-kivétel a felszín alatti vizekből

A szakember szerint a felszín alatti vizekből történő öntözés már most is problémás, annak a legnagyobb a környezeti lábnyoma, mert az érintett vízbázisok megújulása és visszatöltődése sokkal lassabb folyamat, mint a felszínieké. Utóbbiak idefolynak ugyanis, ha van minek, de a felszín alatti vizeknél ez másképpen megy. A klímaváltozás hatására nincs például hótakaró, a fagyos téli napok száma is egyre alacsonyabb, ez pedig késlelteti a visszapótlódást. A felszín alatti vízkészleteinkre nagyobb gondot kellene fordítani, mert most már ezek is jelentős veszélyben vannak.