– Több bejelentést kaptunk arról, hogy Alsónémedi, Dabas, Ócsa környékén földrengést észleltek. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: nem természetes eseményről van szó! – írta közösségi oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A Magyar Honvédség a Tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren előre tervezett tűzszerész tevékenységet végzett tegnap - hétfőn - este 10 óráig, mely során robbantásos megsemmisítéseket hajtottak végre. Ezek a robbantások közepes hanghatásokkal járnak, és néhányan földrengésnek érzékelhetik őket.

– Az eseményeket nemcsak szeizmogramjaink regisztrálták, hanem az infrahang állomásunk is rögzítette. Az ábrákon a piszkéstetői, mórágyi szeizmogramok, valamint a piszkéstetői infrahang állomásunk regisztrátuma látható.

Ehhez hasonló tevékenységre november 28-ig számítani lehet. Szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy a Tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtér látogatása szigorúan tilos, és a terület rendkívül baleset- és életveszélyes, ezért ne látogassanak el oda! Obszervatóriumunk továbbra is fokozott figyelemmel kíséri a térség eseményeit, és további bejelentések esetén is tudjuk tájékoztatni Önöket – hívták fel a figyelmet.