A függőségből kemény munka felépülni

– Sziasztok, Peti vagyok. Függő. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Hát én azt hittem, hogy félház se lesz. Aztán ehhez képest most egy csomó ember előtt kell beszélnem kicsit zavarban is vagyok. Én most már 296 napja élek a házban – vette át a szót aztán az előadás egyik szereplője.

Beszélt arról, hogy a Komlón terápiában lévők azért élnek és dolgoznak magukon a Leoban, hogy új életet tudjanak majd kezdeni. Azért, hogy képessé váljanak újra megtalálni és megvalósítani gyermekkori álmaikat, amiket a függőség miatt már talán el is feledtek. Mesélt arról, hogy a színházterápia során módja van megismerni saját magát, azoknak az érzéseknek a kezelését, amiket korábban nem tudott kontrollálni.

– Sokan egy lyukas garast nem tettek volna arra, hogy én 10 hónapot ott fogok élni, de most ott vagyok és még Komlón leszek egy darabig, és egyáltalán nem érzem úgy, hogy égne a lábam alatt a talaj. Végig akarom csinálni – adott ezzel reményt azoknak is, akik a közönség soraiban esetleg hozzátartozóként, érdeklődőként voltak jelen.

– Éppen azért tartjuk fontosnak a komlói intézet előadását évről-évre elhozni Egerbe, mert ez egy kicsit más, mint amikor egy beszélgetésen találkozik a közönség egy több éve felépülésben lévő függővel, aki kiegyensúlyozottan beszél a múltról. Ez az előadás azt a kőkemény küzdelmet mutatja be, amin keresztül mennek azok, akik életük mélypontján fontos döntést hoztak: vissza akarják kapni az életüket, visszavenni az irányítást az életük felett – foglalta össze Kohári Szilvia, az egri RÉV vezetője.

– Amikor én bekerültem Komlóra, akkor már sem élni nem tudtam, sem meghalni – fogalmazott Gábor, aki több mint hét éve a Leoban épült fel, ma már maga is terápiás segítője azoknak, akik hozzá hasonlóan tiszta fejjel szeretnék élni az életüket.