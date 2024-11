Juhász Roland beszélt arról is, hogy mobil applikációt is fejlesztettek a rendszerhez, amit eddig már több, mint 50 ezren ingyenesen letöltöttek. A diszpécserszolgálat természetesen nem csak életveszélyes helyzetekben áll a hívó rendelkezésére, hanem mindennapi problémák, vagy szociális pszichés élethelyzetek megoldásában is segítségére van a gondosórásnak.

– Nincsen jelentéktelen probléma. Mindenre van megoldás – hangsúlyozta az ügyvezető.

A szolgáltató központ vezetője elmondta azt is, hogy a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy napi háromezer hívás érkezik, s ebből mintegy száz alkalommal a mentőszolgálat riasztására is sor kerül a diszpécserközpont által. Eddig 36 ezer óra volt a beszélgetési idő, az összes jelzések száma meghaladta az egymilliót. Közel 400 ezerszer hétköznapi esetről volt szó, az életmentő jelzések száma pedig elérte a 33 ezret.