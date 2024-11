Különleges vendége volt a VOSZ Páholynak: az év utolsó pódiumbeszélgetésén Gundel Takács Gábor fogadta el a meghívást. A Táncsics Mihály-díjas újságíró és sportriporter beszélgetőtársa Vass Judit volt, aki bevezetőjében elmondta: évtizedes a barátságuk, hiszen bár csak egyszer találkoztak személyesen, a televíziónak köszönhetően napi vendég a nappalijában, és úgy beszélget róla a barátokkal, mint egy közös ismerősről. Ehhez kapcsolódóan arról kérdezte a népszerű televíziós személyiséget, hogyan tudja hitelességét megőrizni?

Gundel Takács Gábor szerint vesztes meccset nehezebb közvetíteni

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Gundel Takács Gábor elmondta: a hitelességgel kapcsolatban egy másik jelző jut eszébe, az önazonosság, amely akkor érhető tetten, amikor azt mondják neki, “maga pont olyan mint a tévében”. Ezt főként a viselkedésére értik – magyarázta -, arra ahogyan kommunikál, beszélget. Mert bár sportműsorban, vetélkedőben a szakmai kívánalmak, de az ember mindig felismerhető – tette hozzá. Kifejtette: a hitelesség egy következménye annak, ahogy az ember éli az életét, ahogy viszonyul az emberekhez, végzi a munkáját. – Ez nem döntés kérdése, ez valahogy kialakul, megszületik – emelte ki.

Mint fogalmazott: az önazonosság, hitelesség életünk alapköve, nemcsak számára, hanem egy apának a gyermeke előtt, egy főnöknek a munkavállaló előtt. – Mindenki sokféle közösség, csoport tagja, mert az emberiség 6 millió éve alatt a közösség adta meg a biztonságot – magyarázta. Hozzátette: ha valaki nem hiteles, nem bíznak benne az emberek, és destabilizálja a csoportot. – Az én szakmámban a bizalom kialakítása azért is fontos, mert az emberek világról kialakult tudásának 90 százaléka nem személyes tapasztalatból származik, hanem televízióból, újságból, közösségi médiából. – Ha egy hiteles ember, hiteles helyszínen, hiteles forrásból tájékoztat, elhisszük, hogy igaz, legyen szó egy szörnyű háborúról, vagy a messzi Tasmániáról. Mint fogalmazott: önazonosnak lenni, bizalmat kialakítani az emberekkel nem könnyű, mert mindenkinek csalhatatlan orra van, mi az igazi, és mi a kamu.

Arról is beszélt, felnőtt fejjel vált hívő emberré – szavai szerint – nagy hatással voltak rá a Bibliában leírt mondat: “meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el”. – Számomra ez azt jelenti, csak az a fontos, hogy milyen ember voltál, mit hagytál magad mögött, többet tettél-e be, mint amit kivettél – szögezte le, majd hangsúlyozta: szeretünk jól élni, de nem úgy fognak vissza gondolni ránk, hogy milyen autónk volt, hanem, milyen emberek voltunk, milyen emberré váltak a gyerekeink? – Nekem a képernyőn szintén felelősségem van. Konkrét példával alátámasztva: ha egy “butácska” ember bejön egy kvízműsorba nevetség tárgyává is tehetem egy ország előtt, csakhogy belegondolok, hogy az az ember másnap be fog menni a munkahelyére, a gyermeke az iskolába. Munkatársai összesúgnak a háta mögött, gyermekének iskolatársai a szemébe vágják: “Apád nagy hülye, Gundel is megmondta” – fogalmazott, hozzátéve: az egymásért való felelősségvállalás is fontos része az életünknek, mert az emberek sokszor elfelejtik, a jogaik emlegetése mellett, hogy nekik kötelességük van.