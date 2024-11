Az Országgyűlés és a Gyermekmentő Szolgálat tizedik alkalommal hívott meg diákokat a parlamentbe a gyermekjogok világnapja alkalmából. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a program házigazdájaként ismertette a 300 kis vendéggel, hogy az Országgyűlésben a parlamenti képviselőknek lehetőségük van konkrét kérdésekben tájékoztatást kérniük a kormánytól, illetve kritikai észrevételeket is tehetnek. Elmondta azt is, hogy az interpellációkat az adott ülés előtt három nappal be kell nyújtaniuk a képviselőknek. Hozzátette, a kormánytagok számára csak a saját hatáskörükbe tartozó témákban lehet kérdést megfogalmazni - adta hírül a Metropol.

Nyitrai Zsolt a Gyermek és Ifjúsági Országgyűlésen

Forrás: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala

A gyerekek Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt elsőként arról kérdezték, mire a legbüszkébb a parlamenti munkájában. A politikus válaszában kiemelte: a kettős honosítás lehetőségét megteremtő állampolgársági törvény elfogadását tartja munkája eddigi legnagyobb eredményének.

Jelezte: a külhoni magyarság jelentős része élt a lehetőséggel, a Kárpát-medencében egymillióan tettek állampolgársági esküt, a diaszpórában pedig további 178 ezren kapták meg a magyar állampolgárságot. „Büszke vagyok, hogy ennek előterjesztője lehettem, részese lehettem a magyar nemzet újraegyesítésének” – fogalmazott Szilágyi Péter.

A helyettes államtitkár a külhoni magyar iskolák támogatására vonatkozó kérdésre közölte:

Magyarország számára minden magyar gyerek és minden magyar iskola számít.

Hangsúlyozta, a külhoni magyarság megmaradásának kulcsa az oktatás, ezért a kormány folyamatos támogatást nyújt ahhoz, hogy a fiatalok a szülőföldjükön tudjanak tanulni. Mint mondta, a magyar nyelven tanuló külhoni diákok számára évente százezer forintos támogatást biztosítanak, és a jövőben is kiemelt feladat marad a külhoni oktatás erősítése, új óvodák, bölcsődék építése, valamint a meglévő intézmények fejlesztése, felújítása. Megjegyezte: számos anyaországi oktatási programba, tanulmányi versenyekbe bekapcsolódhatnak a külhoni fiatalok is.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó arra a kérdésre, hogyan képzelné el Magyarországot húsz év múlva, közölte: abban bízik, hogy Magyarország „önismeretében, önazonosságában, önerejében megerősödő” országgá válik, amely gazdag, erős, és a világ minden részén megbecsülésnek örvend, illetve amely nem válik más birodalmak gyarmatává.