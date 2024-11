Elgondolkodtató videót tett közzé szerdán dr. Szén Gabriella gyöngyösi önkormányzati képviselő a közösségi oldalán a Gyermekjogok világnapja alkalmából. Az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt (UN Convention on the Rights of the Child – UN CRC), e nap azóta a Gyermekjogok világnapja.

Gyermekek gondolatait tolmácsolták a felnőttek a gyermekjogok világnapja alkalmából

Forrás: GettyImages

– Ez alkalomból gyöngyösi gyerekek gondolatait “hangosítottuk ki” mi, helyi- és környékbeli felnőttek – közölte portálunkkal dr. Szén Gabriella. – Szalai Kriszta színésznő felkérésére hatalmas szeretettel csatlakoztam én is a világnap alkalmából ehhez az akcióhoz. Arra kértem a szülőket, nagyszülőket, hogy gyermekeik, unokáik egymondatos gondolatát név nélkül vessék papírra azzal kapcsolatban, hogy szerintük mitől lenne jobb, élhetőbb, szebb a világ. Az összegyűlt, a videón hallható vélemények révén mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogyan tehetnénk jobbá a világot nekik, gyermekeknek, a jövő generációinak. Bízom benne, hogy a sok picitől származó őszinte gondolat már jobbá tesz majd bennünket, felnőtteket. Mert sokszor bizony, ők máshogyan látják, mik is az igazán fontos dolgok. Hálásan köszönöm a felnőtteknek, akik vállalták, hogy elmondják a gyermekek gondolatait! Figyeljünk rájuk, vigyázzunk rájuk, mert ők a jövő! Teremtsünk nekik egy szebb, jobb, biztonságosabb világot!