– A városrendész kollégáim kérdéseire általában azt mondják, hogy vonaton bliccelték el az utat idáig. Igazából ésszerű válaszaik nincsenek arra, hogy miért jöttek ide. Kvázi, kikötöttek itt. Így a mi részünkről is csak feltételezések vannak, miért célterület számukra Gyöngyös. Ha végignézünk a vasútvonalakon Gyöngyöstől Vámosgyörkön át a többi környező állomásig, akkor azokon a Gyöngyösön is megforduló személyekkel rendre lehet találkozni. Ezt onnan tudom, hogy ezekről a településekről több visszajelzés érkezett: náluk azok jelentek meg, akiket kiszorítottunk Gyöngyösről. Tengnek-lengnek egyik helységből a másikba. Valamiért elhagyták a bejelentett lakcímüket, és hol egyik, hol másik településen próbálnak apróbb, alkalomszerű lopásokat elkövetni, s abból kábítószert, alkoholt fogyasztani. Klasszikusan csavargóknak mondhatóak – magyarázta Ferenczy Dániel.

Gyöngyösről Vámosgyörk felé haladva a következő vasútállomás Gyöngyöshalász. Pásztor János polgármester ez év szeptemberében arról számolt be, hogy a település közbiztonságáról tárgyalt Balogh Tibor r. ezredessel, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság parancsnokával. A községvezető elmondta, hogy problémát jelentenek a vonatról leszállított, jegy nélkül utazók. Ők többször ott maradnak az állomás környékén, és a bozótosban, illetve a falu felső részén kóborolnak, kéregetnek, vélhetően terepszemlét tartanak, ami nagy mértékben zavarja az ott lakókat, részletezte Pásztor János.

A Gyöngyös-Vámosgyörk vasútvonal térségében megszaporodtak a lopások

A vámosgyörki vasútállomáson kialakult áldatlan állapotról is már tavaly nyár óta olvashatunk több Facebook-kommentben. Ezekből kiderül, hogy a helyieknek elegük van abból, hogy a vonatokról itt leszállított illetők a faluban mászkálnak, de az utasoknak is elegük van, hogy nem tudnak nyugodtan a vonatra várni, mert drogosok, kéregetők jelentek meg az állomáson. Azt is megtudhatjuk a hozzászólásokból, hogy nagyon megszaporodtak a lopások a környéken, kerékpárok tűntek el. Portálunk érdeklődésére Gedei Zoltán polgármester megerősítette ezeket a híreket, de a községvezető is felhívta a figyelmet, hogy a klasszikus hajléktalant meg kell különböztetni az egyéb kóbor elemektől.