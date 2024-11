Gyöngyöshalászon mézeskalácsot minden advent vasárnap fogyasztanak

Mint mondta, ez a mennyiség azonban csak látszólag sok.

– Azért sütünk ennyit, mert ha elkezdődnek a községben vasárnaponként az adventi ünnepségek a gyertyagyújtással, akkor úgyis elfogy. Elosztjuk az alkalmakra, és ott kínáljuk vele a résztvevőket. Mellé forralt bor, forró tea dukál, de az egyes alkalmakkor zsíroskenyér lila hagymával, vagy tepertőkrémes kenyér, vagy kalács és kakaó is fogyasztható. A mézeskalács azonban mindegyik eseményen ott van. Ebből a célból sütjük. Karácsonyfadísznek vagy ajándékcsomagba nem szánjuk, ezért is használunk olyan a receptet, hogy puha maradjon a sütemény. Nagy hagyománya van ennek nálunk, közösen legalább 10 éve csináljuk – mondta Szabó Béláné.

Az művelődési ház vezetője arra is visszaemlékezett, hogy az édesanyja annak idején mézeskalács helyett mézes puszedlit sütött.

– Fiatalasszonyként valakitől kapta a receptet, és buzgón neki is látott. Az lett a vége, hogy olyan sok lett belőle, hogy egy nagy vájdlingban pihent a szekrény tetején, mert nem tudta hová tenni. Egyébként nagyon finom lett, az a fajta volt, amit bele kellett forgatni a cukormázba. Márványos a külseje, most is lehet kapni az üzletekben – emlékezett vissza Szabó Béláné.

Hozzátette azt is , hogy a mézeskalácsot nagyon sok kedves célra fel lehet használni karácsony előtt és alatt. Lehet belőle készíteni adventi koszorút, karácsonyfadíszt, és ajándékcsomagba is kiváló. A hintaló formájú mézeskalácsok különösen népszerű ajándékok, fűzte hozzá Szabó Béláné.