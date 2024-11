– Az Odderon összetett, három vagy több, páratlan számú gluonból álló részecske, amely a nagyenergiájú proton-proton és proton-antiproton rugalmas ütközések közötti különbségért felelős. Az eredményekből számos hasonló, összetett részecske létezése is következik: amint azt már három éve, a 7. Femtoszkópiai Napok hírei között is jeleztük, az Odderon-csere felfedezése új fejezetet nyitott az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Az idei, 10. Femtoszkópia Napok konferencia egyik központi témája továbbra is az Odderont felfedező kutatások kiszélesítése, valamint a felfedezés feltételeinek kritikus elemzése volt, a legújabb mérési adatok tükrében. A 10. Femtoszkópai Napok programjának fontos része volt a Bose-Einstein korrelációk kutatásának vizsgálata. Legújabb eredményeink szerint a részecskék a halakhoz, madarakhoz vagy más, ragadozó emlősállatok mozgásához hasonló, Lévy típusú mozgást, repülést mutatnak. A kutatások egyre több kísérletben, a LEP gyorsító L3 kísérlete és a BNL RHIC gyorsító PHENIX kísérlete után a CERN SPS NA61, a RHIC gyorsító STAR és az LHC gyorsító CMS kíséretében is megfigyeltek hasonló mozgást, és megmérték a Lévy repülést jellemző fizikai mennyiségeket. Ezek közül a Lévy kitevő egy újfajta, régóta keresett halmazállapot-változás jele lehet. Az ígéretes eredményeket az ELTE, a MATE és a HUN-REN WFK kutatói Touluse-ban, Franciaországban is ismertették, a szakterület WPCF 2024 nevű konferenciáján. Ezeket az új kísérleti eredményeket és értelmezéseiket elsősorban Csanád Máté, az ELTE egyetemi tanára és tanítványai ismertették. A Lévy témájú kutatási eredmények között kiemelkedett a jómagam és Lökös Sándor (MATE Gyöngyös és IFJ PAN, Krakkó) által is ismertetett PHENIX kísérleti eredmény, amely jelenleg szakfolyóiratban megjelenés alatt áll – sorolta Csörgő Tamás.