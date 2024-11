Szerdán hosszú távú fejlesztések kapcsán gondolatébresztő beszélgetésre ültek össze a gyöngyösi ipari cégek kezdeményezésére a helyi vállaltok vezetői, képviselői, illetve a gyöngyösi önkormányzat részéről Szókovács Péter polgármester, valamint Nagy Attila alpolgármester. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) gyöngyösi képviseletén tartott eszmecsere alapcélja az volt, hogy olyan környezetet teremtsenek a jövőben, amelyben a gyöngyösi cégek versenyképességét a helyi eszközökkel a lehető legmagasabb szintre lehet emelni, továbbá a város élhetővé tételével hosszú távon is vonzóvá tegyék a munkaerő számára. Utóbbi azért is fontos, mert mint kiderült, több vállalat is bővíti a gyárát, százas-kétszázas nagyságrendben fognak felvenni új dolgozókat.

Gyöngyös városvezetői és a gyöngyösi ipari cégek képviselői egyeztettek. A fotón: Nagy Attila, Szókovács Péter, File Sándor a megyei iparkamara főtitkára

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Gyöngyösi ipari cégek kezdeményezték a fórumot a városvezetés részvételével

A teendőket meghatározó közös gondolkodás első fórumán a vállalatok több konkrét programpontot fogalmaztak meg. Szó volt a gyöngyösi helyijáratok útvonalainak, közlekedésének újjászervezéséről, jelen esetben külön figyelemmel a város ipari parkjában dolgozók munkába járásának segítésére. Ehhez a témához kapcsolódott az ipari parkba vezető Karácsondi út problémáinak kiküszöbölése, így kerékpárút, gyalogút kialakítása, a közvilágítás javítása, a Karácsondi út és a 3-as főút torkolatában műszakváltás idején különösen jelentkező sokszáz méteres dugók kiküszöbölése. A résztvevők megvizsgálják a jövőben, milyen lehetőségek állnak a vállalatok rendelkezésére közös üzemorvosi ellátás biztosítására. Téma volt az ipari cégeinek jövőbeli egységes digitális kiszolgálása csakúgy, mint a különböző cégek dolgozóinak együttműködéssel történő közös étkeztetése. Végül arról osztották meg véleményüket egymással a vállalatok és a városvezetők, hogyan lehet élhetőbbé tenni Gyöngyöst.