A Gyöngyösi Játékszín 70 év működés után szombaton búcsúzott a színpadtól, a közönségtől, s a társulat tagjai, fellépőkként, egymástól is. A mátraalji város amatőr színjátszása a Mátra Művelődési Központban emlékkiállítás megnyitásával, nyilvános társulati üléssel, majd egy remek búcsúelőadással tett pontot a hét évtizedes sikersorozatára. A Játékszín történetét bemutató kiállítás megnyitóján Gyurosovits-Petheő Csilla társulati vezető keserédesnek nevezte az alkalmat, de egyben csodálatos utazásnak is az eltelt évtizedeket. Azt kell továbbvinni magukban, ami értékes volt, amitől gazdagabbak lettek, tette hozzá. Úgy fogalmazott: az élet része az elmúlás, az elválás, ezt is meg kell tanulni, és tisztelettel, emelt fővel viselni – ez talán a legnehezebb lecke az életben.

A Gyöngyösi Játékszín keserédes búcsúja könnyek és mosolyok kíséretében zajlott

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A kiállítást Szilágyi Erzsébet, a gyöngyösi művelődési központ korábbi igazgatója nyitotta meg. Arról beszélt, hogy a Gyöngyösi Játékszín fényképalbumának megtekintésére gyűltek össze a vendégek.

– A családokban is úgy történik, hogy valaki elkezdi a fényképalbumot összerakni, és az egymás után következő nemzedékek folytatják azt. Lehet, hogy a legutolsó nemzedék tagjai már nem is ismerik azokat, akik elkezdték az emlékek elraktározását, de a régi fotókat végignézve megismerhetik az elődöket. Ez azért fontos, mert megtudjuk, honnan hová jutottunk el. Ez a kiállítás történelem, 1954-től 2024-ig tart. Az alapítók legtöbbje, sajnos, már nem lehet közöttünk. Nagyok sok változás volt ez idő alatt a társadalomban is. Különböző elvárások voltak, az általuk gerjesztett változások érintették a színjátszó mozgalmat éppúgy, mint a többi művészeti ágat. Az előadások plakátjai, a különböző évfordulók alkalmából készült emléktárgyak, kiadványok, kerámiák, elismerések és kitüntetések azonban nemcsak a Játékszín históriájának lenyomatai, de az adott kornak is – emelte ki Szilágyi Erzsébet.