A gyöngyösi jégpálya működtetésére irányuló javaslatot is tárgyalta csütörtökön Gyöngyös képviselő-testülete, és 14 igen szavazattal 1 nem voks ellenében úgy döntött, hogy a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. által üzemeltetett pálya a Fő téren kerüljön kialakításra. A nyitás tervezett időpontjául december 6-át jelölték meg. Szókovács Péter polgármester az előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület már több éve folyamatosan biztosítja a téli sportok kedvelői számára a helyi jégpályát.

Újra a Fő téren lesz majd a gyöngyösi jégpálya.

Forrás: Czímer Tamás /Heves Megyei Hírlap

– Az első időkben a pálya a Fő téren került kiépítésre, az elmúlt 8 szezonban a helyszíne már a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand volt. A jégpálya a Sportfólió Kft. üzemeltetésében működött, az üzemeltetéshez szükséges műszaki berendezések beszerzése is a Sportfólión keresztül történt. Az elmúlt években a jégpálya az üzemeltető kimutatása alapján rentábilisan üzemelt, az ehhez szükséges költségek beépültek a kft. üzleti tervébe. A tőlük kapott információk szerint a kiadási oldalon 2023-ban 14 millió 965 ezer forint, míg 2024-ben 18 millió 752 ezer költségekkel kellett számolni. A bevétel, a cég adatszolgáltatása alapján, a 2023/24-es évadban 12 millió 314 ezer forint volt, az idei tervről még nem kaptunk egzakt adatot. A 2024-es költségek a Sportfólió üzleti tervében is megjelentek – emlékeztetett Szókovács Péter az előterjesztésben.

– A jégpálya kapcsán felmerült, hogy a strandon történő üzemeltetését indokolt lenne felülvizsgálni. A strandon kissé elszeparált helyen van a jégpálya, létezéséről, üzemeltetéséről a közösségi médiából, egyéb internetes felületekről lehetett tudakozódni. Az tény, hogy kereslet minden évben jelentkezett erre a hangulatos szabadidős sportra, a Sportfólió rendezvényekkel is igyekezett színesebbé tenni a jégpálya használatát, növelni a látogatottságot. Ugyanakkor a Fő téren történő elhelyezéssel egy hangulatos szabadtéri formát kapna a pálya, emelné a belváros ünnepi hangulatát, vonzaná az idelátogatókat, helybelieket egyaránt. Mivel a jégpálya igen népszerű volt az intézmények körében is, álláspontunk szerint a megváltozott helyszín mellett is jelentős számú gyermek- és diák látogatót fogadhatna a Fő téri pálya is. Programokat ezen a helyszínen is lehet szervezni a sporttevékenység kiegészítésére, és a logisztikai feltételek is megteremthetők. Mint ismeretes, a DM által használt, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség megüresedett, jelenleg bérleti jogviszonnyal nem terhelt, érdeklődő sem mutatkozik. Itt megoldható lenne a kisegítő funkciók elhelyezése, a korcsolyakölcsönző, melegedő, egészségügyi helyiség, pénztár – részletezte a polgármester.