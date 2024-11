A gyöngyösi pedagógusok visszamenőleg kapnak bérfejlesztést

Szókovács Péter polgármester portálunknak a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy Gyöngyösön a korábban elmaradt béremelést is megkapják a pedagógusok.

– Üdvözlöm a kormányzat bérfejlesztési bejelentését, amely újabb fontos lépés a közszféra megbecsülésében is. Gyöngyös város vezetése is elkötelezett emellett, sőt, mi egy megörökölt helyi visszásságot, a bölcsődei és óvodai pedagógusok felé elmaradt teljes béremelést is rendezünk éppen. Az októberben átvett költségvetés feltárása során úgy tűnik, hogy az állam által tavaly biztosított normatívát, azaz több mint 40 millió forintot az előző városvezetés nem megfelelő módon költött el, a városi intézmények pedagógusai nem teljes körűen részesültek a béremelésben. A képviselő-testület múlt heti döntése értelmében ezt a helyzetet mi rendezzük. Minden óvodai és bölcsődei pedagógus, akiknek a bére eddig nem érte el a kormányzat által meghatározott szintet, meg kell kapnia a megemelt bért, visszamenőleg 2024. január 1-jétől. A kormányzathoz hasonlóan a gyöngyösi városvezetés számára is kiemelt cél, hogy a közszférában dolgozók munkáját is méltóképpen elismerjük – fogalmazott Szókovács Péter.