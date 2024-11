Gyöngyösön a fenntartható turizmus volt a témája annak a szerdán rendezett szemléletformáló konferenciának, amelyet a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) a North-HU-Trans projekten belül szervezett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Károly Róbert Campusán. Nagy Kata, a HKIK munkatársa köszöntőjében arról beszélt, hogy a LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében zajlik a mátrai erőmű és régiójának fenntartható igazságos átmenetére irányuló zöld jövőkép kialakítása.

Gyöngyösön a fenntartható turizmusról beszéltek a konferencia résztvevői

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

– A konferencia célja, hogy összehozza Heves vármegye turizmusának szereplőit és a fenntarthatóság iránt elkötelezett szakembereket, kutatókat és érdeklődőket. Előadóink között neves szakértők, kutatók és gyakorlati szakemberek szerepelnek, akik megosztják tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket. A konferencia kiváló lehetőséget nyújt a kapcsolatépítésre, a tudásmegosztásra és a fenntartható turizmus jövőjének alakítására – fogalmazott Nagy Kata.

A konferenciát File Sándor, a HKIK főtitkára nyitotta meg.

Gyöngyösön a fenntartható turizmus konferencia a jövő megoldásaira kereste a válaszokat

– Egy nagyon hosszú projekt egyik állomásaként foglalkozunk ma egy speciális szektorral, a turizmussal. A LIFE-IP North-HU-Trans projekt egy 9 éves folyamat. Amikor belevágtunk, ez beláthatatlanul hosszú időnek tűnt. Azt látom azonban, hogy ilyen léptékű átalakulások és átalakítások igénylik is az időben hosszabb munkát. A projekt fókuszában a fenntarthatóság és a zöld átállás áll, valamint annak a vizsgálata, hogyan változhat meg az energiatermelés ebben a térségben is. Természetesen ezen kívül sok minden mást is érint a programunk. Látjuk azt, hogy a Mátra körül működő önkormányzatok tekintetében is rengeteg olyan elképzelés van, ami a vendéglátáshoz, a turizmushoz kapcsolódik. Azt gondolom, hogy ha vannak fejlesztési, beruházási elképzelések, akár nemzetgazdasági, akár a helyi önkormányzatok szintjén, akkor ezen projektek mellé még jön jó pár beruházás, amelyeket majd vállalkozások fognak megvalósítani, legyenek azok szálláshelyek, vendéglátás, kisebb attrakciók. Nyilvánvaló, hogy ha már adott ez a projekt, és ezek belül, bízunk benne, hamarosan elérhetők lesznek vállalkozások indítására és működtetésére szánt források, akkor fontos arról beszélnünk, hogy magában a turizmus és vendéglátás szektorban mit jelent a fenntarthatóság. Miben lehet gondolkodni, milyen eszközökkel lehet előrelépni. Ez a a mai nap célja – összegezte File Sándor.