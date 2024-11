Szókovács Péter köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Gyöngyös hat év után ismét a diáksportot, a diákolimpikonokat köszöntheti.

– Amikor ezen esemény kapcsán visszagondoltam a diákéveimre, akkor jó néhány verseny eszembe jutott, s egyben az a fajta készülés és közösség, amelyet a sport adott meg számomra is. Olyan értékeket és útravalót kaptam én is a sporttól, amelyeket mind a mai napig hordozok, és visszagondolva rájuk, töltekezem belőlük. Azok a sportolók, azok a diákolimpikonok, akik napról napra készülnek, azok a felkészítő pedagógusok, akik sokszor a szabadidejüket áldozzák azért, hogy minél jobb eredményt, minél fényesebb érmet szerezzek a sportolóik, igazán megsüvegelendők, és jár érte a köszönet. Arra is gondoljunk ma, hogy mit ad a sport, a közösség, mire tanít meg bennünket. Megtanít a küzdelemre, de meg kell tanulnunk azt is, hogy néha kudarcot vallunk. A kudarcból is lehet építkezni és tanulni – emelte ki Szókovács Péter.