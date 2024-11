– A szakképzés feladata, hogy a fiatalok igényelte tempóval felvegye a versenyt. Képesek legyünk megszólítani azokat a fiatalokat, akik az általános iskolákban tanulnak, annak érdekében, hogy a jövőben ki tudjuk elégíteni a munkaerőpiaci igényeket. Mi nem a múltban és nem a jelenben, hanem a jövőben élünk. Előre kell, hogy tervezzünk, legalább öt éves ciklusokban gondolkodunk. Azok a gyerekek ugyanis, akik jelentkeznek a szakképzésbe, szakmától függően 3-6 év múlva léphetnek ki a munka világába. A jövő érdekében már nemcsak beszélünk a robotikáról, informatikáról, 21. századi követelményekről, ez a technológia ott van a osztálytermeinkben. A Heves Vármegyei SZC a vármegye állami szakképzését fogja össze, hét intézmény tartozik hozzá. Ezen iskolák 4762 tanulója 23 ágazat 68 szakmáját sajátíthatja el. A tudás elsajátítását 408 oktató biztosítja. A szakképzési centrum 279 duális partnerrel működik együtt. Ezen belül a gyöngyösi iskola 37 oktatóval és 18 segítő kollégával végzi a munkáját – részletezte Milibák-Veres Erika.

Hegyi István, a Heves Vármegyei SZC kancellárja a gyöngyösi tanintézmény kollégiumának felújítását ismertette. Mint mondta, a földszint és az első emelet felújítása történt meg. A második emelet kihasználására nem mutatkozik kollégiumi igény.

Heves Vármegyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oldala: https://jaszk.hu/

– Amikor megtekintettük a kollégiumot, egyértelmű volt, hogy nem maradhat olyan állapotban, ahogyan az ukrajnai háború elől menekülők itt elszállásolásának befejeződése után volt. A teljes berendezést ki kellett pakolni. Felújítottuk a szobákat, azok laminált burkolatot kaptak, a beépített szekrényeket is kicseréltük. A fűtési rendszert korszerűsítettük. Emellett felújítottuk a folyosókat és a vizesblokkokat is. Kialakítottunk egy teljesen új teakonyhát. Ősszel a nyílászárók cseréje történt meg az érintett szinteken, és új szellőztető ventilátorok kaptak helyet az épületben. Most már valóban 21. századi körülmények között lakhatnak itt a kollégisták. Végül a festéssel fejeződött a korszerűsítés. Az eddigiek 85 millió forintból valósultak meg. További 15 millió forintból a társalgó új bútorzatot kapott, új a padlózat is, egységesek most már a belső nyílászárók. A kollégium zöldfelületeinek rendezése tavasszal történik meg, az arra megfelelő időjárás beköszöntével. Az idei évben mintegy 600 millió forint keretösszegből gazdálkodhattunk, ebből fordítottunk 100 milliót a gyöngyösi szakképző iskola kollégiumának megszépítésére – foglalta össze Hegyi István.