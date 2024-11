Gyöngyöspatán rendőrök beszéltek a karácsonyi ajándékvásárlás veszélyeiről is

Hangsúlyosan szóba kerültek a telefonos és internetes csalók is, beleértve az unokázósakat és a romantikus csalókat is. A rendőrök nyomatékosan kiemelték, hogy ne végezzük el gondolkodás nélkül a telefonon vagy üzenetben érkezett utasításokat, senkinek ne adjuk meg a bankkártyánk vagy netbankunk belépési adatait. Ugyanakkor szóba került az is, hogy az ünnepek előtti nagyobb bevásárlásokat a bűnözők is kihasználhatják, ha nem figyelünk a pénztárcánkra.