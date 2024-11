Gyöngyössolymoson az olimpiai bajnok Csipes Tamara volt az iskolások vendége

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Az élsportban nagyon kis dolgokon múlik egy győzelem, akár azon is, hogyan aludtál a verseny előtti éjszaka. A nagy versenyek már nemcsak arról szólnak, hogy ki mennyi munkát végzett a sikerért, mert aki kijutott egy olimpiára, az biztos, hogy rengeteget dolgozott érte. Vannak barátaim a külföldi ellenfeleim között, sokukkal gyerekkorom óta riválisok vagyunk. Szerintem nagyon fontos, hogy ápoljuk azokat a kapcsolatainkat is, amelyek nem a mi kultúránk részei, mert nagyon sokat lehet egymástól tanulni. Hozzáteszem, a nyelvtudás fontos általában is a világversenyeken. Éltem egy évig Ausztráliában is, ennek köszönhetően jól beszélek angolul – tette hozzá az olimpiai bajnoknő.

– Hogy mit szeretnék csinálni, ha befejezem a sportpályafutásomat? Humorosan fogalmazva: mindent is – mosolygott Csipes Tamara. – Nagyon nyitott személyiség vagyok. Jelenleg az egyetemen mechatronikai mérnöki szakra járok, robotokkal foglalkozok majd. Nagyon gyakorlatias ember vagyok, szeretek alkotni, szeretem, ha a munkámnak kézzelfogható, látható eredménye van. Biztos, hogy valami olyat szeretnék majd csinálni, amiről látom, hogy én alkottam. Ami a pályafutásom befejezését illeti, mindkét olimpiai győzelmem után adtam magamnak egy-egy év pihenőt. Rio de Janeiro és Tokió után is versenyzés nélkül töltöttem egy esztendőt, most Párizs után is így teszek. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember, ha mentálisan friss akar maradni, kellenek a pihenőévek. Főleg egy olimpia után, mert az nemcsak fizikálisan, de mentálisan is borzasztó nehéz. Nagy a teher az elvárás és a teljesítménykényszer miatt. A következő évben valószínűleg nem fogok versenyezni. De nem mondom, hogy nincs meg bennem a vágy a folytatásra. Igazából nagyon hiányzik az edzés, fizikálisan nincs semmi problémám. Még meglátjuk.