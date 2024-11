Dr. Tóth László a közművelés működése, közbeszéd témájában beszélt. Elsőként arról beszélt, hogy a közgyűlésben szakmai alapon kell dolgozni, de ez sokszor nem megy vita nélkül. Kiemelte, korábban a közmeghallgatáson nem vett rész ennyi képviselő, mint most. Kiemelte, meglepő, hogy mindössze 2 polgár élt felszólalási jogával. Bognár Ignác (Mi Hazánk) javasolta, hogy akár több közmeghallgatás is legyen, hiszen nem biztos, hogy egy évet akarnak várni a polgárok a mondandójukkal. Illetve sokan nem tudnak eljönni munkahelyükről, hogy részt vegyenek. Vágner Ákos azt mondta, nem feltétlenül személyesen lenne célszerű, hanem akár online, így ugyanis az is be tud jelentkezni, aki személyesen nem érne oda az eseményre. A későbbekben megvizsgálják a lehetőségeket és azt, hogy van-e erre igény. Mint mondta, máshol ez népszerű.