A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI)az idei évben is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez – közölte az Igazgatóság honlapján. Mint írják: idén az élelmiszerpazarlás volt a téma, melynek „Az ételpazarlás ideje lejárt, ízleld meg a fenntarthatóságot!” frappáns mottót adták. Ennek a kihívásnak eleget téve a BNPI idén ismét bekapcsolódott a kampányba és ingyenes foglalkozást hirdetett Heves vármegyei iskolásoknak, mert – mint írják – a gyerekeken keresztül lehet jól elérni a háztartásokat, családokat, amelyek sokat tehetnek az ételpazarlás ellen.

Hadat üzent az ételpazarlásnak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A 2024. november 16 és 24-e közötti időszakra meghirdetett, tanórákon megtartott foglakozásokra 4 iskola jelentkezett, így 12 osztállyal és közel 300 diákkal tudtuk megismertetni a BNPI interaktív programját. A BNPI tájékoztatása szerint a gyerekek aktívan, lelkesen vettek részt a rendhagyó tanórákon, a csoportoknak a megelőzésre és az újrahasznosításra is kellett megoldásokat találni a rendhagyó órán.

Az igazgatóság reményét fejezte ki, hogy programjuk sok hasznos információval szolgált a diákoknak, és a hétköznapi életben is sikeresen alkalmazzák majd azokat a lehetőségeket, melyeket a foglalkozás keretein belül említettek. – Továbbá nem titkolt célunk volt, hogy a gyerekeken keresztül a családokat, felnőtteket is elérjük, és rávegyük arra, hogy a jó gyakorlatokból valamit építsenek be a mindennapi vásárlási, étkezési, hulladékkezelési szokásukba – írják honlapjukon.

Az élelmiszer-pazarlás az egész világon létező probléma. A fejlett országokban ugyan máshol van a fókusz és főleg a háztartások esetében jelentkezik sok élelmiszer-hulladék, míg a fejlődő világban inkább a termelésnél és a feldolgozásnál keletkezik nagy mennyiség ebből a hulladékfajtából. Például csak az Európai Unióban több mint 59,2 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik, de a világot nézve a megtermelt élelmiszernek 17 százaléka élelmiszer-hulladékként végzi.

És hogy miért is probléma ez? Egyrészt a világon becslések szerint 700-800 millió ember éhezik, másrészt a hulladék keletkezésekor rengeteg befektetett energia, nyersanyag elveszik, és - nem utolsósorban - az élelmiszer előállítása során kibocsájtott üvegházhatást okozó gázok is a klímánkat melegítik, amivel a termőföldjeinket is károsítjuk.