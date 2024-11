Péntek reggel az ország nagy része arra ébredt, hogy leesett az idei első hó. A havazás Egerben is mesevilággá változtatta a tájat. Az időjárás-jelentések egész héten harsogták, hogy péntekre ideér a hó, az Északi-Középhegységben hullik majd a legtöbb, így előre tudhattuk, mi vár ránk.

Havazás Egerben pénteken

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Kikelve az ágyból az első dolgom volt az ablakhoz szaladni, és megcsodálni a még ébredező várost a hólepel alatt. A fotók sem maradhattak el, siettem ki az erkélyre, hogy megörökítsem a fehérbe öltözött Eged-hegyet is. Az első hó mindig izgalommal töltött el gyerekként, de akkor tudtam, hogy sok-sok követi még a tél folyamán, sajnos ez már egyáltalán nem olyan biztos, mint húsz évvel ezelőtt. Most örülünk, ha már latunk némi havat, annak az egy napnak is tudunk örülni, hiszen nem tudhatjuk, hogy lesz-e még szerencsénk hozzá azon a télen. Már, akinek szerencse.

Miközben örültem nagyon a hónak, jöttek a hírek folyamatosan, hogy megbénított mindent az éjszaka lehullott hó, kamionok, kocsik az árkokban, el sem induló buszok. Elgondolkoztam azon, hogy régen vajon ez, hogy volt, amikor sokkal többször és jóval több hó esett, nem igazán emlékeztem olyanra, hogy bármilyen gondot okozott volna a havazás. Rá kellett jönnöm, hogy mivel nem volt autónk, nem hallgattam a zsörtölődő szüleim, hogy már megint járhatatlanok az utak. A hírek gyerekként annyira nem érdekeltek, így nekem az maradt meg, hogy élvezettel néztem, és játszottam a hóban, amiből akkoriban még nem volt hiány.

Havazás Egerben: máskor is bénult már meg a város

Aztán, ahogy felnő az ember, lehet már inkább a bosszúságot látja benne, nekem is volt, hogy keresztbetett. Jó pár évvel ezelőtt ugyanúgy megbénult a közlekedés, mint a péntekinél. Miskolcra mentem volna dolgozni, de várható volt, hogy jelentős mennyiségű csapadék hullik majd az égből úgy döntöttem mégsem indulok el, és jól döntöttem, hiszen a buszpályaudvarig se jutottam volna el, a buszok a Csiky Sándor utcán fel sem tudtak menni. Akkor se bosszankodtam, megbecsülöm minden percét, hisz kitudja, hányszor élvezhetjük még a változó klíma mellett a csodaszép, fehérbe öltözött tájat.