– Ma éjféltől élesedik és március 15-ig tart a hóügyelet – a Városgondozás Eger Zrt. a nap 24 órájában elérhető lesz – mondta csütörtökön sajtótájékoztatón Eged Renátó ügyvezető. Elmondta, hogy új, hatékonyabb útvonaltervet dolgoztak ki idén az önkormányzattal közösen. Az utak kategóriába sorolásáról is egyeztettek. Megtudtuk, 3 nagy-, 1 közepes- és 2 kiskapacitású jármű indul útnak azonnal, ha havazás kezdődik.

Havazás esetén útnak indulnak a sószórók

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

– A tervek szerint az 1-es és 2-es kategóriába sorolt, forgalmas fő útvonalakat sózzuk míg havazik, amint a havazás eláll, akkor tudunk a 3-as kategóriájú utakra koncentrálni. Többféle anyagot is használunk, a belvárosban a kalcium-klorid, a külvárosi részekben a só lesz a síkosságmentesítő anyag. Egy új anyaggal, a zeolittel is kísérletezünk idén, amennyiben beválik, a későbbiekben nagyobb területen is használjuk. A gépek meghibásodása esetére alternatív útvonaltervet dolgoztunk ki. Beszereztünk egy használt rakodógépet is idén, hogy kettővel is rendelkezzen a városgondozás. Anyagi lehetőségeinkhez képest igyekeztünk fejleszteni – részletezte.

Idén is gépi és kézi síkosságmentesítést végeznek párhuzamosan. Utóbbi is kategóriákba van sorolva: