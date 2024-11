A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet arra, hogy a síkosságmentesítés ellenére a körültekintő közlekedés nem elhagyható a balesetek megelőzése érdekében. Idén Vágner Ákos, Eger polgármestere kérésére új, hatékonyabb útvonaltervekkel készült a Városgondozás Eger Zrt. Elhangzott az önkormányzat részéről, hogy a szóróanyag tároló ládákat gyakorta használja a lakosság saját célra, néha kicsit túlzásba is esnek, hamar kiürítik. Az önkormányzat arra kérte a városgondozást, hogy ha jelzik ezt, akkor töltsék fel a tárolókat. A városgondozásnál jelzésként értékelik az ilyen hívásokat és feltöltik a tárolókat, amit éppen a lakossági használat miatt nem is zárnak le. Az önkormányzati cég felelőssége mellett a lakosságé is nagy, hiszen ingatlanjaik előtt el kell végezniük a síkosságmentesítést.