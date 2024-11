A közelmúltban összeverve megtalált kiskutya, Hero Gyöngyösön összegyűlt adománya máris segítséget nyújtott a megműtött eb egy szerencsétlen sorstársának. Szerda délután Gyöngyösön egy leszakadt lábú, elütött kutyához hívták a városi ebrendészet munkatársait egy Petőfi utcai házhoz, számolt be a közösségi oldalán a Gyöngyösi Ebrendészet.

Hope már túl van a műtéten

Forrás: Ebrendészet Gyöngyös/Facebook

Hero Gyöngyösön gyűlt adománya fedezte az amputálás költségeit

– A sérülés hetekkel ezelőtt történt, így hatósági állatorvos közreműködésével elhoztuk a kutyát. A helyszínről az állatorvoshoz vittük, ahol megerősítést kaptunk hogy valóban több hetes a sérülés, így sajnos a lábát nem lehetett megmenteni, azonnal amputálni kellett. Egy 2-3 éves szuka kutyáról beszélünk, aki chippel sem rendelkezik, és a “gazdája” állatorvoshoz sem vitte a baleset után (akkor még menthető lett volna a lába)! Tőlünk a Hope nevet kapta, túl van a műtéten, amit a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Hero adományából fennmaradt, ilyen célokra félretett összegből finanszíroztuk. Ezúton is mégegyszer nagyon szépen köszönjük az utalásokat, ezzel Hope műtétjét is lehetővé tették. Köszönjük szépen a hatósági résztvevőknek hogy azonnal a helyszínre jöttek, és intézkedtek, valamint a bejelentőnek, hogy jelezte a problémát felénk is és a hatóság felé is! – részletezte az Ebrendészet Gyöngyös a Facebook-oldalán.