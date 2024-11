A szomszédos Markazon az abasárival egy időben inkább a bormustra vitte a prímet. A helyi Délkelet Mátrai Hegyközség Márton-napi újbor kóstolóra várta a zamatos nedűk barátait. A borkorcsolya természetesen nem más volt, mint libatepertő, libamáj és libazsíros pirítós kenyér. A jó hangulat érthetően garantált volt, s közben a résztvevők kiválasztották az év legígéretesebb újborát is.

Hevesben libatepertő és újbor mellett családi programok is zajlanak

Gyöngyöstarjánban vasárnap a Szent Márton-napi találkozón bemutatkoznak azok a családok, akik a közelmúltban költöztek a településre. Elmesélhetik, miért választották lakhelyül a községet, beszélgethetnek immár közös jövőjükről is. A Markovits Brigitta Közösségi Színtérben persze, ennél jóval mozgalmasabb és zajosabb lesz az élet. Késő délután gyerekek éneke és tánca hangolja az esti moldvai táncházra a felnőtteket, akik természetesen már a legkisebbek mulatságába is bekapcsolódhatnak. A táncházat Benke Grátzy, a Moldvahon Csángó Kulturális Közhasznú Egyesület alapítója, zenész vezeti. Az ételek és italok egyelőre zsákbamacskának tűnhetnek, hiszen batyus programot hirdettek a szervezők, de borítékolható, hogy a Márton-napi finomságok megkóstolhatók lesznek. Nemcsak harapni- és kortyolnivalót érdemes vinni a résztvevőknek, de a hangszereiket is, hiszen közös zenélésre is alkalom nyílik Gyöngyöstarjánban.