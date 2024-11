A Magyar Természettudományi Társulat „Bizonyosságok és bizonytalanságok a tudományban” konferenciasorozatának egri, harmadik állomásának délutánján is változatos előadásokat tartottak. A tudományos bizonytalanság ott van a fizikában, a földrajzban, de a biológiában és az archeogenetikában is. Dr. Bernert Zsolt antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója „Bizonyosságok a magyarság őstörténetében – bizonytalanságok az interpretációban” címmel beszélt a honfoglalókról, honfoglalásról. Először is annak idejéről és mikéntjéről. Az Árpádok krónikájában megírt hagyománnyal ellentétben ugyanis nem egy mozzanatról volt szó, a Kárpát medencét évtizedek alatt vették birtokba a magyar törzsek, 860-tól 950-ig tarthatott a letelepedési folyamat.

Dr. Bernert Zsolt

Forrás: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Arra a kérdésre sem tudjuk a választ, honnan jöttek eleink, annyit tudunk, hogy Keletről. A hét törzs eredete nem egyezik, a archeogenetikai kutatások alapján legalább négy térségből származtak elődeink. Az egyik terület Magna Hungaria az Urál vidékén (illetve a hegységen túl), ahol nagy temetőket tártak föl és ahonnan a népesség kisebb része jött el a Kárpát-medencébe, a többség helyben maradt. Más törzsek a Kaukázus előteréből származhattak, a harmadik feltételezett térség Belső-Ázsia, Mongólia területe. Apai és anyai ágról is voltak onnan eredeztethető honfoglalók, az Abák és az Árpádok is onnan származhattak, az innen érkezettek az elit ötödét tehették ki az előadó szerint. És vannak az eurázsiai sztyeppékről, Kazahsztán keleti vidékéről, az Altaj előteréből származó csoportok, akik a népek országútján éltek és azon a sztyeppe nyugati széléig, a Kárpát-medencéig vándoroltak. Dr. Bernert Zsolt szerint legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és manysik genetikai jellege is hasonló az itteniekhez, ők viszont az erdő övezetben indultak észak felé. A főigazgató úgy gondolja, korábban is vita volt arról, hogy a finnugor nyelveket milyen nyelvészeti csoportba sorolják, de valószínű, hogy a finnugor népek genetikai eredete az Altajnál van.