– Az élelmiszer-pazarlás nem pusztán gazdasági vagy fenntarthatósági, hanem erkölcsi és etikai kérdés is. Amíg vannak emberek, akik éheznek, addig az a minimum, hogy a bőségben élők odafigyelnek az élelmiszerek felhasználására – emelte ki a konferencián Nagy István.

E hónap elején, Mátrafüreden, egy fenntartható turizmussal foglalkozó konferencián a Gyöngyösön élő Nagy Zoltán királyi főszakács, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatója arról beszélt, hogy a vendéglátásban ijesztően nagy az élelmiszer-hulladék termelés, akár az éttermeket, akár a szállodákat nézzük.

– Egy étkeztés után meg lehet nézni a tárolóedényeket, hogy sorban telve állnak az ételmaradékkal. Ez megterheli a környezetet, mert ezek veszélyes hulladékok, ezek külön elszállítást igényelnek. Vannak törekvések ennek elkerülésére. Olaszországban például már láttam azt, hogy ki volt írva: ha megrendeled az ételt, akkor edd is meg, ha pedig nem, akkor 50 százalékkal fizess többet! Elsőre ez meglepő, hiszen miért fizetnék még pluszban, amikor már egyszer az egészet kifizettem. Aztán megértettem, amikor szállodában a szakács délután megkérdezte, kérjük-e a vacsorát – mert ha nem, akkor meg se csinálja. Ez egy nagyon jó hozzáállás. Több szállodában ma már kiírják, csak annyit szedj, amennyit meg is eszel. Erre Magyarországon is vannak törekvések, főleg a közétkeztetésben. Egy éve indult hazánk több pontján az az átfogó ételmentési pilot program, amelyben büféasztalossá teszik a közétkeztetést az iskolákban. Kiírják, és egy megrakott tányérral szemléltetik is, hogy mennyi egy adag, és az alapján szed mindenki magának. A tapasztalat az, hogy nincs maradék. Az egyik intézményről például tudom, hogy ráadásként a hulladék mintegy 1 millió forintos elszállítási költségét is nullára le tudták csökkenteni – részletezte Nagy Zoltán.

Hulladékcsökkentés a megszokásaink megváltoztatásával érhető el

A túlzott mértékű bolti vásárlással kapcsolatban Nagy Zoltán már korábban kiemelte, hogy mindig egy előre elkészített lista alapján kellene vásárolnunk.