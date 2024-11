Szükség van a fiatalokra

Forrás: Szántó György/Heol.hu

A gyerekek, az oktatás és az űr

A gyerekek és az űrhajózás, űrkutatás kapcsolatáról dr. Ferencz Orsolya úgy vélte, a kíváncsiság ott van a gyerekekben, be lehet vonni őket komplex tudományterületekbe, erre alkalmas az űrkutatás. Játékosan bevonhatók a tanulásba és érdekli őket a következő fejezet. Az űrkutatás erőforráshiánnyal küzd, szükség van mérnökökre, biológusokra, orvosokra, tudományos feladatokkal, missziókkal várják őket. Évekig tartanak a kiképzések, a nyugdíjazások miatt pedig szükség van a fiatalokra. Szeretnék a pedagógusok segítségével bevonni a gyerekeket ebbe a világba.

Dr. Schlégl Ádám szerint három hozadéka is lesz a HUNOR-nak. Az ország kompetenciát épít, cégeket, kutatócsoportokat vezet be az űriparba, akik megtanulják, milyen sok szabállyal, dokumentációval jár ez az ágazat, de megtanultak kiválasztani és kiképezni egy űrhajós csapatot. Másodsorban lesznek kutatási eredmények, amelyek széles spektrumot ölelnek föl. Harmadrészt tudják a fiatalokat motiválni, inspirálni, hogy vidékről, rossz anyagi helyzetből is eljuthat valaki az űrig. A motivációt Farkas Bertalan is megemlítette, ő is találkozott olyan gyerekekkel, akik aztán valóra váltották álmaikat és például vadászpilóták lettek. Balázs Jánossal pedig oktatási és módszertani központjukkal a fiatalokat segítik. S találkozott olyan vállalkozóval is, aki már most az űrkutatást szolgálja ki a maga készítette alkatrésszel. Az űrhöz kapcsolódó munkákban nagyon sokféleképpen lehet részt venni. Szerinte ez az évszázad az űrkutatásé lesz, hogy valaki ebbe bekapcsolódhasson, ahhoz tanulnia kell, sportolnia és nyelveket tanulnia.

Katalizátor lehet a HUNOR Program

Dr. Ferencz Orsolya szerint szükség van állami pénz bevonására, hogy újabb magyar emberek csatlakozhassanak a hazai programhoz, különben elmennének külföldre. Szeretnének folytatást a HUNOR-nak, amely politikai döntést igényel. Hasznos volna, hiszen van tudás, és be tudnak csatlakozni más programokba. Dr. Schlégl Ádám hozzáfűzte, van űrstratégiája az országnak, a HUNOR ennek csak egyetlen, igaz, látványos, hosszabb távon viszont kisebb eleme. Katalizátorként beindíthatja a fejlesztéseket, hogy legyenek hazai űripari cégek, kutatólaborok, amelyek aztán hozhatják magukkal a következő küldetéseket úgy, hogy ne 2030–ban, 2040-ben kerüljön sorra a következő ötlet. Szerinte robbanásszerűen fejlődik az űripar, most még fel lehet ülni erre a vonatra, ha nem tesszük, lemaradunk.