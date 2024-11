András havi disznótor várta szombaton a kisnánai várban a látogatókat egész nap. Az időzítés azért is telitalálat, mert András-nap november 30-án van, amely Szent András apostol ünnepe. A népi kalendáriumban ennek kapcsán november hónapot is Szent András hava néven illették, de a régi időkben a disznótor hava elnevezést is használták rá. A februárig tartó disznóvágások ilyenkor kezdődtek, és mint a kisnánai példa mutatja, ez mind a mai napig így van.

András havi disznóvágás a kisnánai várban

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Ottjártunkkor éppen a hurkát töltötte, és a tepertőt sütötte az időnként dalra is fakadó, szorgos csapat. Mint mondták, a levágott sertés 158 kilogrammot nyomott, hurka, kolbász, tepertő, töltött-, illetve toroskáposzta, valamint pörkölt készült belőle a népi finomságok kedvelőinek legnagyobb örömére. Bárki, aki betért a várba, megkóstolhatta az ínyencségeket.