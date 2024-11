Az ülésen döntenek a városi parkolási koncepció kidolgozására rendelkezésre álló idő meghosszabbításáról is. Erről már Vágner Ákos beszélt korábban: április 30-ra készülhet el. A Hajdúhegy közlekedése, ezen belül pedig az autósok sebességtúllépése is téma lesz az ülésen Gulyás László alpolgármester döntése nyomán.

„A Vörösmarty út városunkban jelentős forgalmat bonyolító útszakasz, különösképpen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. Tapasztalhatjuk, hogy ilyenkor a dugó elkerülése érdekében az autósok a Hajdúhegy városrész Mindszenty utcát és Csokonai utcát magában foglaló részét mintegy elkerülő útként használják. Az érintett útszakasz teljes hosszán egyébként is jelentős a gépjárműforgalom, azonban lakossági visszajelzések alapján az autósok nagy része nem tartja be a gépjárművek számára meghatározott sebességhatárt, mindezzel veszélyeztetve a szabályosan közlekedőket vagy éppen a gyalogos forgalmat. A fentiekre tekintettel közlekedésbiztonsági szempontból feltétlenül indokolt legalább egy trafibox létesítése, kihelyezése a Mindszenty utca – Csokonai utca szakaszán.” – olvasható az alpolgármester előterjesztésében. A box telepítése nagyjából 3 millió forint, éves karbantartásra további 2 millió forinttal kell majd számolnia az önkormányzatnak jövőre, ha megszavazzák a javaslatot. Egyébként a kutyapártos Domán Dánielnek is van egy ilyen javaslata, a következő trafiboxot ő is Hajdúhegy városrész Csokonai-Mindszenty szakaszára javasolja.