– Az elmúlt órák intenzív havazása következtében éjszaka a régióban a fákat beborító nedves, tapadó hó fakidőlésekhez vezetett, a fák egy része pedig rádőlt a vezetékre, amely az MVM Émász Áramhálózati Kft. középfeszültségű szabadvezetékein több helyen zárlatot vagy akár vezetékszakadást is okozott. Felkészült szerelőink éjjel 3 órától folyamatosan dolgoznak a hibák behatárolásán és elhárításán, de mivel több – sok esetben nehezen megközelíthető – helyszínen is történtek ilyen hibák, és az utak is nehezen járhatók, ezért a hibaelhárítás nehezített körülmények között zajlik – írta az MVM Émász Áramhálózati Kft.

Leszakadt vezetékek miatt ment el az áram, fák dőltek ki

Fotó: MVM

– Egerben a Kistályai úton az Orlen benzinkútnál is fa dőlt a hálózatra, amelyet kollégáink eltávolítottak, 9:52-től zavartalan a villamos energia ellátás. Az Ön által említett településeken túl jelenleg Mátraballa, Szajla, Ószajla és Terpes területén tapasztalható szolgáltatás kiesés. Az áramellátást csak akkor tudja visszaállítani társaságunk, ha a vezetékekre dőlt fákat eltávolítjuk és az elszakadt vezetékeket összekötjük. Folyamatosan dolgozunk a hibák javításán, előreláthatóan az elkövetkezendő 2 órában helyreáll a szolgáltatás – közölték.