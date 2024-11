Az immár 91 esztendős, gyöngyöshalászi Törcsvári István az idei Heves Vármegyei Idősek Napján is előadta a legendás szteptáncát. A kifogyhatatlan életörömmel előadott táncáról készült videófelvételt a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége a közösségi oldalán is bemutatta, a videó a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Facebook-oldalon is megtekinthető.

Forrás: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége/Facebook

– Gratulálunk Törcsvári István 91 éves gyöngyöshalászi lakosnak, aki a Heves Vármegyei Idősek Napján, nívós műsorral, vidáman, fiatalos mozgással kápráztatta el a közönséget. Kívánunk Pista bácsinak nagyon jó egészséget, és bízunk benne, hogy még nagyon sokáig élvezhetjük tánctudását – fogalmazott Pásztor János gyöngyöshalászi polgármester az önkormányzat Facebook-oldalán.

Törcsvári István rendszeres fellépője a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége rendezvényeinek. Farkas Attila, a szövetség elnöke elmondta portálunknak, hogy a Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozók korelnökeként évről évre tapsra ragadtatja a gyöngyösi közönséget is.