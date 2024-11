TOP Plusz forrásból, 1,5 milliárd forintból újítják fel a Felsőtárkányi Általános Iskolát, jelentették be csütörtökön az intézményben. Az iskolafelújításról sajtótájékoztatón dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ vezetője, dr. Juhász Attila Simon polgármester, Szepesi Ádám alpolgármester és Bajzáthné Szántósi Mára az intézmény igazgatója is jelen volt.

A felsőtárkányi iskolafelújításról sajtótájékoztatón számoltak be

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– Mindenki itt van, aki ezért a projektért eddig dolgozott. Nem mindennapi vállalkozás valósul meg, s nagy öröm, hogy Felsőtárkányban az általános iskolai oktatás a növekvő lakosságszám és itt folyó pedagógiai munka miatt kinőtte a kereteit – pedig már volt egy bővítés korábban – ismertette dr. Pajtók Gábor. Hozzátette, a nyertes pályázatot az is segítette, hogy jó érzékkel és közös munkával saját forrásból már elkészült a korszerűsítés és bővítés terve. Elmondta, a forrásra sok jelentkező akadt, hogy végül ide került az összeg, azt mutatja, céltudatosan, precízen dolgoztak a megvalósulás érdekében a szereplők.

– Ebbe a forrásba a felújításon túl belefér egy komplett új szint, egy lift építése, de megvalósul az osztálytermekben kis vizesblokk létrehozása, teljes energetikai korszerűsítés is. A tankerületi központtal folyamatosan együtt gondolkozunk az iskolák felújításában. A jövőben bizonyára az egri önkormányzat is partner lesz, hogy ott is megújuljanak az intézmények – mondta. A tankerületben egyénként több intézmény is nyertes pályázatnak örülhet, a választókerületben pedig Szihalmon és Átányban is felújítás lesz.

Iskolafelújítás és bővítés

Dr. Juhász Attila Simon megköszönte a segítséget a vármegyei forrásból elnyert pályázati összeghez. Elmondta, lassan minden évfolyamon párhuzamos osztályokat kell indítani az intézményben, annyi a gyermek. Emellett magas szintű művészeti oktatás is folyik Felsőtárkányban, így a termek már jó ideje teljesen ki vannak használva.

– Az épületbelsőn túl a külső részek, a kerítés a parkoló is megújul. Egy teljesen modern, XXI. századi intézménnyé fejlődik az iskolánk. A nevelőtestület és az iskola vezetése garancia arra, hogy mindez jó szolgálatot tesz majd. Végig bíztunk benne, hogy nyerni fog a pályázat. Már felmértük az önkormányzat kapacitását, az építkezés alatt a gyerekek itt nem vehetnek részt az oktatásban. Önkormányzati intézmények és egyházi intézmények biztosítanak majd helyet valószínűleg a tanórákhoz. Igazi összefogás alakult ki a helyi egyházi vezetők, a civilek és az önkormányzat között, hogy helyben tudjanak maradni a gyerekek civilek. Jelenleg 14 osztály van az iskolában, jövőre már 15, ezt követően pedig 16 osztályban tanulnak, ezen felül működik a zeneoktatás – sorolta. Elmondta szeretnék ha a tanév végére már elkezdődhetne a kivitelezés és 2026-ban befejeződne.