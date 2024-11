Az iskolások már csütörtökön délelőtt jégre mehettek, s így lesz ez egészen február másodikáig. Méghozzá ingyenesen, s ráadásul nemcsak a helyiek, hanem a környéken élő gyerekek is! Az önkormányzat ugyanis ezzel kedveskedik a fiatalabb korosztály tagjainak, míg a felnőttek jóval a piaci ár alatt használhatják a létesítményt. A hivatalos megnyitóra viszont péntek estig kellett várni, ekkor köszöntötte a szépszámú közönséget Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, Pálinkás Péter, a város polgármestere, valamint Juhász Péter, Petőfibánya első embere és Fekete László, a zagyvaszántói önkormányzat vezetője. Ezzel hivatalosan is megnyílt a jégpálya Lőrinciben.

Jégpálya Lőrinciben. Egészen februárig korizhatnak.

Forrás: Beküldött fotó

A jégpályát a lőrinciek részben saját erőből, részben kormánytámogatásból, pályázat segítségével valósították meg. Pálinkás Péter szerint igazi örömünnep a mostani, hiszen azok is korcsolyázhatnak, akiknek nincs lehetőségük a több tíz kilométerre lévő hasonló kínálatot felkeresni. (Hatvanban, ahogy az elmúlt években, idén sem állították fel a palánkokat, így legközelebb Gyöngyösön működik jégpálya.) Szabó Zsolt pedig egyebek közt az összefogás fontosságától beszélt, hiszen mind Petőfibánya, mind pedig Zagyvaszántó anyagilag is támogatta a kezdeményezést, amiért cserébe az ottani felnőttek is a lőrinciekéhez hasonló feltételekkel, 1000 helyett 500 forintét léphetnek a palánkok közé.

Jégpálya Lőrinciben: hétköznap délután, hétvégén, szünetben egész nap nyitva

A jégpálya hétköznaponként délután 2-től este 8 óráig várja a látogatókat, a hétvégéken és a téli szünidőben pedig egész nap a nagyközönségé a csúszós felület. Iskolaidőben délelőttönként a diákokat várják.

A polgármester és a térségi országgyűlési képviselő is ott volt a jégpálya megnyitóján Lőrinciben.

Forrás: Beküldött fotó

A megnyitón a Hatvani Gigászok hokisai és Cory szórakoztatták a nagyérdeműt.