Három évtizede, 1994. november 20-án kezdett sugározni a Gyöngyösi Televízió, írja a gyongyosma.hu. Mint írják, eleinte hetente három alkalommal volt adás.

– A hosszú évek során megannyi változáson és fejlesztésen ment keresztül a városi televízió, így 2013-tól kezdődően már az analóg helyett digitális műsorszórással sugározzuk adásainkat, amelyekbe rengeteg magazin műsor és közel 100 ezer leforgatott híradós anyagot tartozik. A három évtizedes munkáról természetesen méltón megemlékezünk, így az elmúlt hónapokban már folyamatosan jelentkeztünk Turmix30 című műsorunkkal, amelyben az 1994-től napjainkig felelevenítettük a várost érintő legfontosabb eseményeket, átadókat, fejlesztéseket. Szombaton Nápolyi című műsorunkban láthatják Lovass Tibort, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnökét, akivel beszélgetünk a városi televíziók szerepéről, valamint jelenlegi kollégák segítségével betekintést nyújtunk az itt folyó munkába is. Természetesen a kulisszák mögé is bepillanthatnak a nézők, így a bakiparádén belül láthatják azt is, amikor nem a legjobb formánkat hozzuk. Az ünneplést pedig egy tortával, illetve egy külön erre az alkalomra készített saját dallal fogjuk megkoronázni – olvashatjuk a gyongyosma.hu weboldalán.