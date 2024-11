Már javában zajllanak az egri városi karácsonyfa felállításának előkészületei, tudta meg portálunk Eged Renátótól, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjétől. Kérdésünkre ugyanis elmondta, a cég megbízásából egy vállalkozó már dolgozik azon, hogy előkészítse azt a csövet, amelyikbe a fenyőt bele fogják állítani jövő hét szerdán. Idén nem a Páduai Szent Antal-templom (minorita) templom előtt, hanem újra a korábban megszokott helyen, a Dobó tér nyugati oldalán áll majd a város karácsonyfája.

Utoljára 2021-ben állt a térnek ezen a részén a karácsonyfa Forrás: Huszár Márk /Heves Megyei Hírlap

– Nagyobb átmérűjő cső kerül a tér kövezete alá, ezzel pedig azt tudjuk elérni, hogy a törzsből kevesebbet kell faragni a behelyezéshez, így stabilabb és biztonságosabb lesz a karácsonyfa – árulta el. Korábban már meghirdették, hogy keresik az idei karácsonyfát amelynek minimum 12 méter magasnak, valamint lehetőleg szimmetrikusnak, egyenes törzsűnek kell lennie.

A karácsonyfa a régi helyére kerül

Tavaly Maklárról érkezett Egerbe a 12 méteres, 2 tonnás ezüstfenyő. Tavalyi karácsonyfaszemlénkben megírtuk, a közösségi médiában többen is kifogásolták tavaly és tavaly előtt is, hogy a fa a templom előtt áll mivel kevésbé látható illetve a templomot is takarja, de persze akadt ellenvélemény is. 2021-ben egy szintén 15 méteres ezüstfenyő állt a téren – akkor a tér nyugati oldalán állították fel. Ekkor kapott helyet itt utoljára Eger karácsonyfája, előtte szinte mindig a tér szélén díszítették a karácsonyfát, ahol az arra járóknak is szem előtt volt.