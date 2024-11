Minden karácsonyi adománygyűjtésben segítenek, ha felkérik őket

Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub háromszoros olimpiai bajnok elnöke elmondta, az adventi időszak a vízilabdában is sűrű, de az egymásra való odafigyelésről is szól. Ezért álltak a kezdeményezés mellé és igyekeznek segíteni a Lions Clubot infrastruktúrával és a kezdeményezés népszerűsítésével. A klubban is több mint négyszáz gyerek sportol, őket, s másokat is segítésre buzdítanak.

- A Lions Club nem csak helyben, országos szinten is kifejezetten profi munkát végez, szervezetten és céltudatosan gyűjti és osztja szét az adományokat az arra rászorulóknak. Nagyon örülök, hogy idén megkerestek minket. Korábban cipősdoboz akciókban vettünk részt, természetesen, ha úgy alakul, akkor idén sem zárkózunk el attól, de az ő profizmusukkal azt gondolom, hogy sokkal célzottabban tudjuk az adományokat az arra rászorulóknak eljuttatni – mondta Szécsi Zoltán.