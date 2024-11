Az eseményen Munkácsi Sándor nyugállományú alezredes, a megemlékezés szervezője mondott rövid beszédet a valamikori legénységi étkezdében, majd a résztvevők megkoszorúzták a KIEG udvarán lévő Lenkey szobrot. Onnan a Lenkey házba vonultak, ahol – rövid tárlatvezetést követően – emlékülést tartottak. Az ebédet követően a megjelentek személyes beszélgetésekben idézték fel közös múltjukat, a katonai kollégium falai között szerzett élményeiket.

50 éves az egri katonai kollégium

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu



Portálunk megkérdezett egykori – ma a rendvédelmi szervek valamelyikénél – magas beosztást betöltő egykori "katkósokat" arról, hogy mit is jelentett számukra katonai kollégistának lenni. A Belügyminisztérium Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságának bűnügyi osztályvezetője dr. Petrovics András úgy fogalmazott, hogy negyven esztendeje, amikor ők kezdtek a katonai kollégisták a város több középiskolájában tanultak.

Akinek nem volt baj a tanulmányi eredményével felvételi nélküli bejuthatott a három akkor létező katonai főiskola – a szentendrei, parancsnoki képzést folytató Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a budapesti Bolyai János Műszaki Főiskola, és a szolnoki Zalka Máté Repülőműszaki Főiskola – valamelyikébe.

Katonai kollégium: más volt az élet, mint egy gimnáziumban

– Katonai kollégisták voltunk, de ez nem jelenti azt, hogy katonák lettünk volna. Egyenruhát hordtunk, de teljesen másformát, mint a katonák. Katonai alapismereteket tanultunk, illetve a kollégiumi élet is más volt mint a gimnazistáké – osztotta meg emlékeit portálunkkal dr. Petrovics András.

Plachy Péter 35 éve érettségizett a katonai kollégium diákjaként a Dobóban, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán folytatta. Öt évig katonatisztként tevékenykedett, majd átjött Heves megyébe az akkori polgárvédelmi parancsnokságra. Az ezredfordulón vonták össze a polgárvédelmet a katasztrófavédelemmel. Azóta itt a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon dolgozik, jelenleg helyettes vezetői beosztásban.

Véleménye szerint a rendvédelemnél szeretik az egykori katonákat, mert azért csak parancsuralmi rendszerben voltak. Megtanulták a rendet a fegyelmet, a parancsutasítást, a végrehajtást. Van egy sor volt osztálytársa, aki a rendőrségnél szolgál, de a katasztrófavédelemnél is dolgoznak sokan.

– Minket kedvelnek, mert hoztunk magunkkal sok olyan pluszt, amit nem kellett már megtanítani – tette hozzá Plachy Péter.

Megfogalmazása szerint ez a négy év a felnőtté válás folyamatába esett bele, meg az éretté váláséba, amit az érettségi okán papíron is megszereztek.

– Mindenféleképpen pozitív emlékeim vannak. Egyrészt a közösség, akikkel együtt jártam. Tavaly év végén tartottunk is osztálytalálkozót. meghívtuk a tanárnőnket, Jónás Pálnét, Julikát is. Nagyon jó egészségnek örvend. Az iskola nekünk sok mindent adott, én nagyon sokat profitáltam ebből a négy évből, ami az embert úgy azért "gatyába rázza", egyfajta rendpártiságra neveli, aminek jó hasznát vettem többek között én is, meg jónéhány osztálytársam is – fogalmazott.

Véleménye szerint az embernek egy tartást adott a kiképzésük.Volt nekik lövészetük, alaki kiképzésük, szolgálati szabályzatot tanulgattak, túrázgattak. A sport is kiemelt volt, és rendet kellett tartaniuk: szekrény szemle, körlet szemle, maguknak takarították még a wc-t is. Ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek később az ember mindennapjaiban jobban hasznosultak.