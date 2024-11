Éppen 60 éve, 1964. november 12-én született Egerben Kautzky Armand Kautzky Ervin és Kopetty Lia színművészek fiaként.

– Szülővárosomban, Egerben kereszteltek meg. A szüleim színészek voltak, egy előadásuk után, este nyitatták ki a templomot, hogy a hitük szerint engem is keresztényként nevelhessenek – mesélte korábban Kautzky Armand. Hozzátette, magánéletében és a pályáján is több alkalommal érezte, hogy hite segíti őt az életben, irányt mutat számára a kilátástalannak tűnő helyzetekben. Kiemelte a hit közösségi erejét is.