November 8-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre (EKKE) a kínai Jiangxi tartomány egyetemeiről érkezett delegáció, akiket dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes köszöntött az egyetem vezetése nevében – írja az EKKE honlapján.

A találkozó során Majorosné Kovács Györgyi az NSKO megbízott osztályvezetője tartott ismertetőt az egri egyetemről, az angol nyelvű képzésekről, oktatási és kutatási együttműködési lehetőségekről. A delegáció tagjai a Jiangxi tartomány több egyeteméről érkeztek, számos közös képzési terület is van az ő egyetemeikkel, szeretnének küldeni önköltséges hallgatókat teljes BA, BsC és részképzésre is. A felsőfokú szakképzési lehetőségek is érdeklik diákjaikat, elsősorban gazdasági területeken, illetve a Nyári Egyetemek és a Neveléstudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzése iránt is érdeklődést mutattak. A vendégeket Mihray Ümer, az NSKO munkatársa kísérte magyarországi programjaikon.