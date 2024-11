Szerdán a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban nyújhatták a karjukat a donorok az immár 28. Kormánytisztviselői Véradó Hét révén. A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Miniszterelnökség által szervezett országos akcióban a kormánytisztviselők mellett mások is nyújhatták a karjukat. Halászné Venczel Vera egyetemi szintű ápoló az OVSZ szervezte véradásokon rendszeresen donorvizsgálóként van jelen. Portálunknak elmondta, hogy a könyvtárban egynapos a véradás, de másutt lesz még a továbbiakban. A korábbi évekhez hasonlóan most is zajlott támogatói irányított véradás is.

Király-Kovács Krisztina (jobbról) és Antal György (középen) az elsők között érkezett vért adni

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

– Jelenleg részlegesen van egészségügyi korlátozás a véradáson a tigrisszúnyog okozta vírusos láz miatt, amire a környékünkön is akad példa. Ha valamelyik donort tigrisszúnyog gyanús állat csípte meg, akkor neki 30 napig nem lehet vért adni. Ez nem hosszabb határidő, mint például egy afrikai utazás esetén – részletezte Halászné Venczel Vera.

A véradók közben folyamatosan érkeztek, és a a kötelező adminisztráció és vizsgálat után már hamarosan sorra is következtek. A gyöngyösi Antal György emléklapot is kapott jubileumi véradásáért.

Antal György is adott vért

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

– Ma adok vért 20. alkalommal. Fontos tudni, hogy a véradás kétirányú: egyrészt segítünk vele másokon, másrészt pedig az embert a saját egészségének is jó tesz vele – fogalmazott Antal György.

A szintén gyöngyösi Király-Kovács Krisztina nem rendszeres véradó, mint mondta, a szerdai volt a negyedik-ötödik alkalom, a segítő szándék hozta el.

– Sosem lehet tudni, hogy kinek segíthetek vele. És ha segíthetek, miért ne tenném meg – jelentette ki Király-Kovács Krisztina.