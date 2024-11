Ezt követően rátértek a napirendi pontok tárgyalására. Az első az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz-és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről szóló pont volt. Csont Csaba, helyettes igazgató az anyaghoz hozzátette, a vízügyi ágazat az energiaügyi minisztériumhoz tartozik augusztustól. A tájékoztatóban beszámoltak az árvízi viszonyokról, helyreállítási munkákról, s hozzátette, 11 ilyen munka van még folyamatban. Kifejtette, december 15-től elfoglalja helyét a hat a tiszai jégtörő. Képviselői kérdésre megerősítette, a hódkárok még mindig jelentős fejtörést okoznak a társaságnak, valamint a mátrai villámárvizekre reflektálva elmondta, megtörtént a Pétervására-Terpes közé tervezett tározó építésének előkészületei.

A harmadik napirendi pont Heves vármegye munkaerő-piaci helyzetéről szólt. Fenyves Péter Kárpáti István felvetésére megerősítette, a hevesi járásban van a legnagyobb munkaerő tartalék, ám nehézkes, hogy nem abban a járásban jelennek meg az új munkahelyek. Az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerület Központ működéséről is szólt egy tájékoztató. Felmerült kérdésként, hogy az ukrán menekült diákok oktatása hogy zajlik. Kozmáné Derda Edit, a hatvani és Ballagó Zoltán, egri igazgató is kifejtette, hogy vannak menekült diákok, de szerencsére annak tanárok, akik ukrán nyelven zárkóztatják őket fel. A lemorzsolódásról is szólta, ebben a hevesi, a gyöngyösi és a pétervásárai járás érintett leginkább, de ezt is folyamatosan monitorozzák, és próbálnak minél több szakmai segítséget nyújtani az iskoláknak.