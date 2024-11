Elkészült az egri görögkatolikus kápolna külső felújítása, számolt be az Egri Főegyházmegye. Az idén május óta parókiaként működő közösség kápolnája Egerben, a Bartók téren található. Folyamatosan szépítik, gazdagítják az épületet, november 10-én abból az alkalomból gyűltek össze, hogy befejeződött a külső tatarozás, melynek költségeihez nagyban hozzájárult az Egri Főegyházmegye, dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki elfogadta a közösség meghívását és részt vett az ünnepi alkalmon.

A szent liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezette, tanításában az irgalmas szamaritánus történetéről elmélkedett. Úgy fogalmazott: ha felismerjük magunkat is a bajbajutott ember személyében, fontos az evangélium zárszavát is meghallanunk: tégy te is hasonlóképpen.