Az elmúlt hetekben került egri mentőállomásunkra egy fokozottan védett kuvik (Athene noctua), tájékoztatott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a közösségi oldalán.

– A madár egy autóval ütközhetett, de nem esett komoly baja. Azon kívül, hogy nagyon kedveljük a kuvikokat, mert kedves és szép madarak, ennek az egyednek nagyon érdekes volt a színe is! Kevésbé közismert, hogy a madárvilágban nemcsak albinizmus (fehér színű állatok) fordulhat ritkán elő, hanem olyan színváltozatok is, amik – bár nem minden esetben "látványosan", de – eltérnek a "normál", terepi útmutatókban bemutatott tollazat színétől. A mentőhelyre került kuvik is egy különleges színű, "leucisztikus" példány volt, ugyanis az evező-, és a farok tollai közt is találtunk hófehér színűt, valamint a fején, tarkóján foltokat. A leucizmus egy genetikai mutáció, amely megakadályozza, hogy a pigment a madár tollán egyenletes eloszlásban helyezkedjen el, és fehér foltokat, halvány színeket eredményezhet. Kuvikok esetében már számoltak be hasonló egyedekről munkatársaink, valamint többször fekete rigóknál (Turdus merula) figyeltünk meg "fehér foltos" vagy fehér színű példányokat. A kuvik rövid ideig vendégeskedett nálunk, sikeresen szabadon eresztettük. Érdekes élmény volt találkozni vele – foglalta össze a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Facebook-oldalán.