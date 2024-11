Elmondta, hogy hazánk egyik legnagyobb vasútfejlesztési időszaka kezdődik, s a helyi vasútállomás felújítása is égető kérdés az egrieknek. A Hatvan-Füzesabony, Füzesabony-Eger vonal megújítása is megvalósulhat. Mindez annak a tárgyalás alatt lévő 135 milliárd forintos beruházásnak a függvénye, melyről az Európai Fejlesztési Bankkal és az unióval egyeztetnek. Ha megvalósul, akkor 20 perccel rövidebb menetidővel juthatnak el Budapestig. Ehhez hozzáfűzte, hogy Eger főépítésze kidolgozott egy programot, amely a vasútállomás felújítását, parkolók és egy második buszpályaudvar létesítését is tartalmazza. A pályaudvar rendbetétele 10 milliárdos forrásigényt jelentene, ha megkapják a fejlesztési hitelt akkor ebbe is belekezdenek mert mint mondta, a kettőnek együtt van értelme. Lázár János szerint a jelenlegi buszpályaudvar maradásáról viszont az egrieknek kell majd döntenie.

Az Eger-Budapest MÁV járatokról elmondta, ha megfelelő minőségű és kapacitású lesz a pálya akkor lehet közvetlen járat, ami más megállóban nem áll meg. Az Eger-Szilvásvárad vonal járatainak modernizálása és sűrítése is téma volt, ez is megvalósulhat a vasútfelújítások függvényében. Az autóbuszközlekedés javítást pedig a járműpark fiatalításával szeretnék elérni a régióban is.

– Egernek közel 100 hektáros ipari parkja van, de már nincs több szabad terület, viszont állami és MÁV területek foglalnak el az iparterületen 10 hektárt. Megvizsgáljuk, hogy ezt hogyan tudják átadni a város részére – ígérte. Majd hozzátette: „ A polgármesterük gyorsan tanul, 27 nap után tudja, ha jön egy miniszter, akkor azt még dél előtt ki kell fosztani.”

Bejelentette azt is, hogy a Bitskey uszoda átvételét megvizsgálják, annak a fenntartása ugyanis 300 milliós teher a városnak.